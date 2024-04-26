Более 3 тыс. человек в Ингушетии приняли участие в акции «Диктант Победы» 

«Наша великая Россия и многие другие государства объединились и выразили свою память и уважение к героям Великой Отечественной войны через участие в диктанте. Это знак того, что память о подвиге предков живет в сердцах наших граждан и поколений, и этот дух наследуется и передается далее», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он убежден, что важно помнить и уважать подвиг предков, которые отстояли свободу и независимость Родины во время ВОВ.

«Неравнодушные к событиям тех лет жители смогли сегодня проверить свои знания, узнать что-то новое для себя. Благодарю всех организаторов и участников этого важного диктанта. Такие мероприятия способствуют сохранению исторической памяти и формируют у будущих поколений уважение к героическому прошлому страны», — добавил Глава Ингушетии.

Напомним, что международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» проходила шестой раз в текущем году на более чем 27 тыс. площадках в России и 60 странах мира.

Задания были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Вопросы «Диктанта Победы» переведены на восемь языков. Задания представлены на английском, французском, испанском, польском, сербском, монгольском, китайском и греческом. Онлайн-версию также адаптировали — она доступна на английском и китайском языках, отмечает ТАСС.