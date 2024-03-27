Более 5 тыс. жителей Малгобека Ингушетии проголосовали за объекты благоустройства 

«Голосование по нацпроекту «Жилье и городская среда» программы «Формирование комфортной городской среды» продлится до конца апреля текущего года. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо перейти на сайт za. gorodsreda. ru», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что на выбор жителей города представлены по два дизайн-проекта благоустройства нескольких общественных пространств, а именно улиц Юбилейная, Димитрова и Бериславского.