Более 9 тыс. жителей Назрани проголосовали за дизайн-проекты территорий для благоустройства в 2025 году

«Мы снова напоминаем вам, что до конца апреля нынешнего года на сайте za. gorodsreda. ru проходит голосование за выбор дизайн-проекта территории по нацпроекту «Жилье и городская среда» программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной Владимиром Путиным», — обратились к гражданам в мэрии.

Как сообщили газете «Ингушетия» власти Назрани, на днях в администрации муниципалитета представили второй дизайн-проект благоустройства прилегающей к городскому пруду территории.

Напомним, в 2025 году планируется обустройство 4 общественных территорий: улица Хамхоева в Гамурзиевском округе, тротуар на улице Арчакова в Альтиевском округе, прилегающая к городскому пруду территория, велодорожка вдоль Алханчуртского канала.