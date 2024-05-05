День благоустройства кладбищ установлен в Ингушетии 

«В нашей республике особое внимание и почтение оказывается усопшим. Здесь ухаживают не только за мусульманскими, но и за православными кладбищами, не оставляя без внимания могилы тех, у кого не осталось родных. Принял решение определить День проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке кладбищ на территории республики. Он будет проводиться ежегодно — в первую субботу мая», — отметил руководитель субъекта.

В этот день, по его словам, будут организованы коллективные мероприятия по уборке мест массовых захоронений.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что с прошлого года при поддержке основателя благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева в регионе проводится масштабная реконструкцию Мемориала «ГIоазота кашамаш» в Назрани памяти жертв конфликта осени 1992 года, а также всех кладбищ республики.