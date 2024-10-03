Двое жителей Ингушетии перепродали купленный в долг за 8,5 млн рублей спорткар 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, следствие установило, что в конце августа текущего года подозреваемые вступили в сговор и заключили договор о покупке автомобиля BMW M4 в Краснодаре. Стоимость машины составила 8,5 млн рублей.

Мужчины пообещали продавцу, что переведут оплату позднее, используя криптовалюту. Однако рассчитываться за иномарку они не собирались и перепродали ее в Кабардино-Балкарии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Деяние наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Отмечается, что в данное время ведется расследование.