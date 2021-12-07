Ингушетия — самый молодой субъект в стране. АПК — один из ведущих секторов экономики субъекта, в котором производится 10,5% валового регионального продукта. Основной аграрный ресурс субъекта — плодородные земли сельскохозяйственного назначения.

По ряду направлений в сельском хозяйстве происходят положительные изменения: по основным видам продукции регион занимает лидирующее место среди субъектов СКФО.

Для сокращения отставания Ингушетии по социально-экономическим показателям от среднероссийских значений до 2030 года власти разработали новую модель развития.

Согласно модели, ключевым вызовом для субъекта в средне- и долгосрочной перспективе является высокий уровень безработицы, почти в 5 раз превышающий среднероссийский показатель: по республике — 30%, в среднем по России — 5,8%. При этом темпы создания рабочих мест значительно отстают от темпов демографического роста.

Согласно расчетам модели, к 2030 году, с учетом увеличения численности трудоспособного населения региона на 42 тыс. человек, дополнительно потребуется создать 105 тыс. новых рабочих мест.

Также к наиболее острым проблемам относятся низкая бюджетная обеспеченность (0,607) и значительный объем кредиторской задолженности бюджета (2,1 млрд рублей). Кроме того, есть накопившиеся проблемы, связанные с высоким износом коммунальной инфраструктуры (70%), высоким уровнем теневой занятости (125 тыс. человек), отсутствием инвестиционных площадок с развитой инженерной инфраструктурой для передачи под реализацию инвестпроектов.

Стратегические инициативы

Для преодоления вызовов определены стратегические инициативы в агропромышленном комплексе, сельхозпереработке, промышленности, легализации занятости, ЖКХ и сфере туризма. В настоящее время в Ингушетии реализуется более 10 крупных инвестиционных проектов. К их числу относятся «Сад-гигант Ингушетия», «Молоко Ингушетии», «Агрокомплекс «Сунжа», «Эко-Муслим-продукт» и другие. Для обеспечения республики продуктами в полном объеме этого недостаточно и необходимы дополнительные частные инвестиции и господдержка.

Инициатива № 1: АПК

Сельское хозяйство региона ежегодно демонстрирует положительную динамику развития (в текущем году рост на уровне 8,6%), вместе с тем имеющиеся ресурсы задействованы не в полном объеме по причине наличия отраслевых проблем. К сложностям в этом направлении власти относят инфраструктурные ограничения: отсутствие оросительной системы, низкую эффективность используемых земель.

Для их решения планируется реализация проектов по интенсивному садоводство, строительству теплиц, внедрению интенсивного земледелия и увеличению площади орошаемых земель. Кроме того, предполагается развитие птицеводства и глубокой переработки продукции животноводства и растениеводства.

Особое внимание региональные власти уделяют строительству тепличного комплекса на площади 22 га производительностью 10 тыс. тонн овощей в год (стоимость проекта 6,3 млрд руб.).

Проект комбината «Сунжа» реализован за счет инвестора с участием Корпорации развития Северного Кавказа и представляет собой современный тепличный комплекс на 104 448 кв. м по круглогодичному выращиванию овощей. Здесь применяются технологии посадки томатов в лотки с подачей питательного раствора компьютеризированной системой. Мощность объекта на данный момент составляет 5 тыс. тонн продукции в год. Тепличный комплекс оснащен собственной метеостанцией. Объем инвестиций — 1,7 млрд руб.

Реализацию второго этапа на сумму 6,3 млрд руб. Глава республики Махмуд-Али Калиматов обсудил с инвестором, председателем совета директоров ООО «Агрокомбинат «Сунжа» Хаджибикаром Албаковым.

Как отметил Албаков, его планируется завершить до конца 2022 г. Второй этап предполагает строительство подстанции «Тихая» агропромышленного технопарка «Сунжа» и выход на полную мощность с объемом 22-23 тыс. тонн в год.

Калиматов в очередной раз подчеркнул, что крупные инвестиционные проекты АПК, а также крестьянско-фермерские хозяйства любого формата, предприятия малого и среднего бизнеса данной отрасли являются ключевыми объектами, на которые руководство республики делает ставку при продвижении стратегии развития региона, ввиду их огромного экономического потенциала.

Он также отметил, что правительство Ингушетии будет продолжать всячески содействовать развитию сельского хозяйства.

Всего в сфере АПК региона запланировано 13 проектов почти на 12,4 млрд руб. инвестиций, которые позволят создать 2,4 тыс. новых рабочих мест.

Инициатива № 2: Промышленность

В сфере промышленности планируется реализация проектов, которые станут точками роста обрабатывающих отраслей, по выпуску строительных материалов, алюминиевых сплавов и изделий из них, санитарно-гигиенических изделий, производство обуви и одежды и т. д.

К прорывным проектам в этой области власти относят создание промышленного (индустриального) парка «Джейрах» мощностью 50 тыс. тонн доломитовой муки в год (стоимость проекта 0,8 млрд руб.) и проект развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии, предусматривающий выработку 6 мВт электроэнергии в год (стоимость проекта 0,4 млрд руб.).

Всего в модель развития региона включено 17 проектов общей стоимостью 10 млрд рублей, запланировано создание 3,4 тыс. новых рабочих мест.

Инициатива № 3: Легализация занятости

Для решения одной из ключевых проблем региона — легализации теневых кластеров — предусматривается создание промышленных площадок, так называемых белых зон, где будут сконцентрированы меры господдержки. Потенциал легализации составляет порядка 125 тыс. человек.

Предполагается создание индустриального (промышленного) парка «Магас» в целях реализации совместных проектов кластера алюминиевой промышленности, где планируется создание свыше 1 тыс. рабочих мест (0,8 млрд руб.).

Кроме того, для снижения «теневой» занятости в регионе предусматривается постановка на учет в налоговых органах лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без оформления, организация сбыта продукции личных подсобных хозяйств.

Инициатива № 4: ЖКХ

Для оздоровления отрасли на основании подготовленных Минэкономразвития России рекомендаций разработана программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ, реализация которой позволит обеспечить к 2026 году сокращение дефицита финансирования предприятий ЖКХ на 1,1 млрд рублей. Этого региональные власти намерены добиться за счет повышения собираемости и снижения хищений (842 млн руб.), роста платежей населения и прочих потребителей (244 млн руб.).

Это позволит обеспечить выход предприятий в сфере ЖКХ на экономически сбалансированную модель.

Инициатива № 5: Туризм

В Ингушетии уникальные условия для развития всесезонных туристско-рекреационных комплексов, лечебно-оздоровительного (санаторно-курортного), этнокультурного, научно- познавательного, экстремального и других активных видов туризма.

На территориях Сунженского и Джейрахского районов республики создана туристско-рекреационная особая экономическая зона. В настоящее время туристический поток в республику составляет около 90 тыс. человек, при этом потенциал данной отрасли составляет свыше 460 тыс. человек в год и более 0,6 млрд рублей доходов ежегодно. Для этого в регионе планируется реализация восьми проектов. Реализация проекта развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи» стоимостью 4 млрд руб. обеспечит привлечение свыше 100 тыс. туристов в год.

Пять ключевых вопросов и пять прорывных проектов

Ключевыми вопросами для республики, требующими решения в целях ее экономического развития, являются сбалансированное функционирование ТЭК и ЖКХ, снижение теневой занятости и реализация комплекса мер по снижению уровня безработицы. К ним относятся и интеграция малых форм хозяйствования в общую производственно-сбытовую цепочку в условиях системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, развитие туристического потенциала.

Всего в рамках модели предусматривается реализация 129 проектов на сумму 127,5 млрд руб., в том числе 5 ключевых проектов общей стоимостью свыше 12 млрд рублей.

Общие эффекты от заявленных проектов

Реализация модели к 2030 году обеспечит создание 14 тыс. рабочих мест, или 13% от потребности. Плановый показатель роста реальной заработной платы — 35,5%, модель обеспечит прирост на 8,3%. По прогнозам правительства, прирост валового регионального продукта должен составить 89%, за счет исполнения мероприятий модели ВРП увеличится на 75%.

Таким образом, реализация модели внесет существенный вклад в достижение регионом целевых показателей 2024 и 2030 годов. Республикой совместно с федеральными ведомствами уже сейчас организована работа по реализации этих инициатив.