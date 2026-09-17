Глава Ингушетии: Алихан Калиматов навсегда остался для меня младшим братом

В своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов написал, что Алихан был «человеком слова и дела». Он выбрал путь службы и честно выполнял свой долг. Служение Родине стало для него не просто работой, но осознанным выбором и делом всей жизни.

«Он погиб, выполняя служебную задачу. Президент России Владимир Путин высоко оценил его мужество и верность долгу, присвоив Алихану звание Героя Российской Федерации, посмертно», — отметил руководитель региона.

Память об Алихане Макшариповиче Калиматове бережно хранят в Ингушетии и Самаре. В Сунже его имя носит четвертая школа, где учатся новые поколения. В республике ежегодно проводится первенство России по греко-римской борьбе, посвященное его памяти. В Самаре именем героя назван бульвар, а на главном корпусе Самарского государственного университета, где он учился на юридическом факультете, установлена мемориальная доска.

«Для нашей семьи большая честь и особая гордость знать, что память об Алихане бережно хранится в Ингушетии и Самаре, а его имя связано с воспитанием молодежи, спортом, мужеством и служением Отечеству. Но для нас он не только Герой. Он наш брат. Таким мы его и помним», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», 17 сентября 2007 года в районе сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района был расстрелян автомобиль сотрудника ФСБ России Алихана Калиматова. От полученных ран подполковник скончался в больнице.