Глава Ингушетии оказал помощь 10 семьям отставных полицейских

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, к руководителю субъекта обратились представители совета ветеранов министерства внутренних дел с просьбой об оказании помощи коллегам с ОВЗ, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Служение обществу — почетный долг полицейских, и они исполняют его самоотверженно, не щадя порой ни жизни, ни здоровья. Ветераны МВД всегда помнят своих товарищей по службе, заботятся о них, при необходимости обращаются за содействием к должностным лицам и органам власти», — отметил собеседник издания.

Ветераны МВД выразили признательность Главе региона за поддержку.

Напомним, 17 апреля отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, установленный приказом руководителя МВД России от 12 августа 2010 года в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения.