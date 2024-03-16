Глава Ингушетии побывал в отдаленных селах и поблагодарил избирателей за активность

«Хотел бы выразить благодарность всем, кто в эти важные для нашей страны дни осуществляет процесс голосования. Также искренне признателен всем избирателям за участие в выборах и активную гражданскую позицию», — отметил он.

По словам руководитель субъекта, очень важно, что люди осознают, что избрание Президента России — ключевое событие для всех, которое повлияет на дальнейший ход жизни страны.

«Крайне важно, чтобы выборы проходили в полном соответствии с законом, а жители — проявляли ответственность. Хочу заверить, что в Ингушетии никаких нарушений не выявлено, что говорит о грамотной подготовке к выборам главы государства», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

По итогам второго дня выборов Президента России, в республике проголосовало 146 300 избирателей из 246 177 человек, имеющих право голоса (59,56%).