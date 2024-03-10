Глава Ингушетии поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан

«По милости Аллаха наступил значимый и священный для всех мусульман месяц Рамадан. Это время полного посвящения себя самосовершенствованию, укрепления веры и искренней любви к Аллаху и Его Посланнику Мухаммаду (с.а.в.)», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, совершая молитвы, намазы, организуя ифтары и раздавая пожертвования в дни Великого поста, мы также будем стремиться многократно умножить другие благие дела, быть добрее, милосерднее друг к другу, заботиться о ближнем, помогать нуждающимся.

«От всей души поздравляю жителей республики с началом Священного и благодатного месяца Рамадан! Пусть Всевышний даст нам силы для воплощения в жизнь благих намерений и праведных целей, примет наш пост, услышит молитвы и чаяния о благополучии нашего народа и каждой семьи, о мире и процветании нашей республики и всей страны», — пожелал Глава Ингушетии.



Дала даькъала хилба вайна Мархи бутт!

Напомним, Саудовская Аравия в воскресенье объявила о появлении полумесяца нового лунного месяца, знаменующего начало священного Рамадана в королевстве.

Мусульмане всего мира будут соблюдать свой первый пост 10 марта, в понедельник.