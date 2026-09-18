Глава Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев принял участие в выборах

Как сообщила его пресс-служба газете «Ингушетия», министр отдал свой голос на избирательном участке № 611, расположенном в ГБОУ «СОШ № 5 г. Назрань».

«Голосование — это шанс заявить о своей гражданской позиции и повлиять на развитие региона и страны. Каждый избиратель должен подойти к этому шагу взвешенно и с ответственностью», — отметил Руслан Мизиев.

Он добавил, что регулярно участвует в выборах, считая это своим долгом перед обществом и вкладом в будущее.