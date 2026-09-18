Специалисты выявили новые исторические объекты на комплексе «Морч» Ингушетии

В настоящее время в государственном реестре на территории комплекса числятся 17 объектов культурного наследия. Дополнительно специалисты выявили четыре древних склепа и одну стелу. По результатам работ «АСМ Групп» направила в Комитет по охране ОКН Ингушетии пять заявлений о включении выявленных объектов в соответствующий реестр.

Традиционно после рассмотрения заявлений новые памятники смогут получить официальный статус и соответствующую юридическую защиту. Установленный срок рассмотрения документов составляет до 90 рабочих дней.

Напомним, работы проводятся в рамках создания Единой электронной базы памятников Ингушетии, реализуемого «АСМ Групп» при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». Проект направлен на выявление, систематизацию и сохранение исторического наследия республики.