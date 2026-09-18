В Сунженском районе Ингушетии работают 19 избирательных участков

Глава района Иса Татиев первым посетил избирательный участок № 818, чтобы исполнить свой гражданский долг и подать голос в поддержку кандидатов на выборах в Государственную Думу РФ и Народного Собрания Республики Ингушетия. Татиев отметил важность каждого голоса. «Сегодня мы имеем возможность выразить свое мнение и сделать выбор, который повлияет на будущее нашего района и всей страны»

После голосования глава района пообщался с избирателями на участке, ответил на их вопросы и поблагодарил за активное участие в выборах. Он выразил уверенность, что выборы пройдут честно и прозрачно.

Коллектив СОШ № 5 с. п. Нестеровское пришли на голосование на избирательный участок № 818

Коллектив 5-й школы сельского поселения Нестеровское проявил активную гражданскую позицию и пришел на избирательный участок № 818 для участия в голосовании. По словам учителей и сотрудников образовательного учреждения, выборы — это важный шаг к улучшению жизни и благополучия общества.

Напомним, голосование продлится 18,19,20 сентября с 8:00 до 20:00 по московскому времени.