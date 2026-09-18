Мероприятие проекта «Родина мы» состоялось в молодежном центре Ингушетии

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе Ресурсного центра добровольчества региона, особое внимание в рамках программы уделили волонтёрам. Добровольцы стали почётными гостями мероприятия, а наиболее активных участников движения отметили грамотами и благодарностями за вклад в развитие социального и культурного движения республики.

Для гостей организовали выставку картин народной артистки и художницы Макки Добриевой. Также состоялся творческий мастер-класс по рисованию, участники которого смогли попробовать свои силы в живописи. Интерактивную площадку, посвящённую археологическим раскопкам и историческому наследию региона, представили активисты «Юнармии» Ингушетии.

В событии приняли участие представители Главного управления МЧС России по республике, Ингушского национального театра имени Идриса Базоркина, ТЮЗа, местного отделения Союза театральных деятелей России, Молодёжного парламента при НС республики, городских советов Назрани и Магаса, Ассоциации ремесленников и других организаций.

«Мероприятие стало площадкой для общения и взаимодействия представителей общественности, культуры и добровольческого движения, объединив их вокруг исторического наследия, творчества и поддержки инициатив молодёжи», — заключил собеседник.