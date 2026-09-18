В СИЗО Карабулака проверили условия для реализации избирательных прав

Целью визита стал мониторинг соблюдения конституционных избирательных прав подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей и не имеющих вступившего в законную силу обвинительного приговора.

Вместе с представителем пенитенциарного ведомства Ибрагим Цечоев осмотрел помещение, оборудованное для голосования, и проверил наличие необходимого инвентаря, кабин для тайного голосования и стационарных ящиков для бюллетеней. Также уполномоченный изучил размещённые на информационных стендах материалы о кандидатах и политических партиях, участвующих в выборах.

«В рамках мониторинга нарушений избирательного процесса и прав граждан в СИЗО не зафиксировано. Администрацией учреждения созданы все необходимые условия, полностью соответствующие федеральному законодательству. Обеспечены конфиденциальность и тайна голосования для лиц, содержащихся под стражей. Обращений или жалоб по вопросам реализации электоральных прав в адрес аппарата Уполномоченного от спецконтингента не поступало», — резюмировал Ибрагим Цечоев.