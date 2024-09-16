Главу сельхозкооператива в Ингушетии подозревают в хищении 9,6 млн рублей

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре, руководитель кооператива подал заявку на получение субсидии для закладки виноградника на участке площадью 35 га. Однако при подаче документов были указаны недостоверные сведения. Кооператив заключил фиктивный договор о поставке посадочного материала с главой крестьянско-фермерского хозяйства.

«На основании этих документов была выделена субсидия в размере 9,6 млн рублей, предназначенная для возмещения затрат. Однако работы не были выполнены; на земельном участке осталась лишь сорняковая растительность и незначительное количество высохших черенков», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура региона совместно с УФСБ России по республике провела проверку исполнения законодательства при реализации федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура республики контролирует ход и результаты расследования.