Гуманитарный груз из Ингушетии для палестинцев доставлен в Каир и передан «Красному полумесяцу»

Ибрагим Цороев
Фото:
пресс-служба парламента Ингушетии
Ахмед Костоев 

Депутат парламента Ингушетии Ахмед Костоев, сопровождающий гуманитарный груз жителям Палестины, сообщил о том, что помощь была успешно доставлена в Каир и передана организации «Красный полумесяц».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании республики, парламентарий пообщался с палестинскими студентами и рассказал о помощи, оказываемой населению сектора Газа Российской Федерацией, в частности регионом.

Напомним, на днях три самолета в очередной раз доставили около 100 тонн гуманитарной помощи из республики в Египет, и в ближайшее время планируется еще несколько рейсов.

Гуманитарная помощь
Палестина