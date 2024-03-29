Гуманитарный груз из Ингушетии для палестинцев доставлен в Каир и передан «Красному полумесяцу»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании республики, парламентарий пообщался с палестинскими студентами и рассказал о помощи, оказываемой населению сектора Газа Российской Федерацией, в частности регионом.

Напомним, на днях три самолета в очередной раз доставили около 100 тонн гуманитарной помощи из республики в Египет, и в ближайшее время планируется еще несколько рейсов.