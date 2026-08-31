За неделю число обращений в ЦУР Ингушетии снизилось почти на четверть

Глава республики считает такую динамику положительной, однако подчеркивает, что снижение цифр не означает автоматического решения всех проблем.

Власти намерены сохранять постоянный контакт с населением, используя ЦУР как эффективный инструмент контроля: каждое сообщение оперативно направляется ответственным лицам и находится на контроле до полного завершения работы.

«Такой подход дает возможность быстрее реагировать на то, что волнует людей, и понимать, где работа органов власти и организаций требует дополнительного внимания», — отметил руководитель субъекта.