За неделю число обращений в ЦУР Ингушетии снизилось почти на четверть

В Центр управления регионом Ингушетии за минувшую неделю поступило свыше 100 обращений от жителей. Это почти на 25% меньше по сравнению с предыдущим периодом, сообщил в своем Telegram-канале Махмуд-Али Калиматов.
Глава республики считает такую динамику положительной, однако подчеркивает, что снижение цифр не означает автоматического решения всех проблем.
Власти намерены сохранять постоянный контакт с населением, используя ЦУР как эффективный инструмент контроля: каждое сообщение оперативно направляется ответственным лицам и находится на контроле до полного завершения работы.
«Такой подход дает возможность быстрее реагировать на то, что волнует людей, и понимать, где работа органов власти и организаций требует дополнительного внимания», — отметил руководитель субъекта.