Ингушетия обладает большим потенциалом для развития туризма, считает Махмуд-Али-Калиматов

Руководитель субъекта отметил, что презентация Ингушетии на форуме включает в себя трансляцию видеофильмов о туризме и культуре, представление курорта «Армхи», дегустацию горного меда, яблок, минеральной воды «Ачалуки», ингушской халвы, сувенирной продукции, изделий из рыбьей кожи фирмы Shadi и многое другое. Основная задача — привлечь в регион как можно больше туристов.

«Меры, которые принимает правительство нашей страны, направлены на увеличение потока туристов в субъекты за счет улучшения туристической инфраструктуры в целом. На днях нам выделили дополнительные 30 млн рублей. Направим их на улучшение туристической инфраструктуры, закупку необходимого туристического инвентаря, а также проведем различные мероприятия, например, гастрономический фестиваль и конные скачки», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его мнению, Ингушетия имеет серьезный туристический потенциал, однако необходимо его развивать.

«Мы стараемся обращать внимание на различные аспекты: активный отдых, создание мест, где люди смогут попробовать национальную кухню, обеспечение объектов историко-культурного наследия QR-кодами, которые позволят самостоятельно совершать полноценную экскурсию, проведение различных мероприятий и фестивалей», — подчеркнул Глава.

Он сообщил, что власти региона уделяют внимание всем возможным моментам, связанным с туризмом. Восстанавливаются знаковые для ингушей и привлекательные для туристов места: Аби-Гув, Назрановская Крепость, Ляжгинский и Фуртогский водопады и многие другие исторические объекты.

«Помимо этого, работаем над созданием туристических маршрутов, позволяющих познакомиться с уникальной природой и культурным наследием республики. Дополнительное финансирование поможет сделать регион более привлекательным для туристов», — добавил Махмуд-Али Калиматов.