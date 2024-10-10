Ингушетия продолжает оказывать помощь жителям Запорожья в подготовке к отопительному сезону 

Махмуд-Али Калиматов отметил, что помощь оказывается городу Молочанску. Для подготовки к предстоящему отопительному сезону закуплено необходимое оборудование.

Он напомнил, что ремонтно-восстановительная бригада из региона проделала большую работу по реконструкции поврежденных инженерных сетей и восстановлению жилого фонда в подшефном Токмакском районе.

«Будем и дальше оказывать содействие в обеспечении устойчивой работы всех систем жизнеобеспечения на освобожденных территориях», — добавил руководитель субъекта.