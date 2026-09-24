Жительнице Ингушетии помогли восстановить почтовый адрес домовладения

Заявительница, являющаяся собственницей земельного участка и расположенного на нем домовладения, сообщила о проблеме, выявленной при обращении в органы кадастрового учета. Оказалось, что недвижимому имуществу соседей, фактически расположенному на другой улице, ошибочно присвоили тот же номер, что и ее домовладению.

Дополнительные сложности возникли после того, как в текущем году администрация муниципального образования присвоила земельному участку и дому заявительницы новый номер.

По словам женщины, она владеет вышеуказанной недвижимостью с 1996 года, а зарегистрирована по этому адресу с 1977-го. Ранее она неоднократно обращалась в местную администрацию с просьбой устранить возникшую проблему, однако вопрос не был решен.

Для восстановления нарушенных прав УПЧ направил обращение в прокуратуру Ингушетии. По итогам проверки надзорное ведомство Назрановского района внесло в адрес администрации села Сурхахи представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

Требования прокуратуры были выполнены в полном объеме. Домовладению заявительницы вернули прежний законный почтовый адрес, а объектам недвижимости соседей установили адреса с учетом их фактического местоположения.

Кроме того, должностное лицо местной администрации, допустившее ненадлежащее исполнение обязанностей, привлечено к дисциплинарной ответственности.