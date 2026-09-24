Сотрудники фонда «Защитники Отечества» в Ингушетии посетили семьи павших бойцов

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе организации, очередные комплексные выезды состоялись к семьям погибших военнослужащих в сельском поселении Галашки, в которых воспитываются несовершеннолетние дети.

Социальный координатор филиала Магомед Арапханов и психолог Хава Местоева посетили семьи Келиматова Хаджи-Мурада Умаровича и Арапханова Вахи Мусаевича. Специалисты оценили текущие потребности родственников военнослужащих и уделили отдельное внимание эмоциональному состоянию детей.

«Психолог провела с несовершеннолетними беседы, развивающие занятия и элементы арт-терапии. Такие занятия помогают детям безопасно выражать свои переживания и справляться с тревогой. Матерям специалист дала рекомендации по эмоциональной поддержке детей в период проживания утраты», — отметил собеседник.

Социальный координатор в свою очередь обсудил с женщинами вопросы, связанные с обеспечением семей положенными мерами поддержки. Он проверил своевременность начисления выплат, рассказал о возможностях санаторно-курортного оздоровления, а также организации для детей дополнительной занятости в кружках и секциях.

«Каждая такая семья под нашим постоянным, личным контролем. Мы приходим в дома наших героев, как близкие люди, готовые всегда выслушать, поддержать и решить любую проблему. Дети наших защитников должны расти в заботе и счастье», — подчеркнул Магомед Арапханов.

Работа по социальному и психологическому сопровождению семей погибших военнослужащих продолжается.