Ингушские каратисты стали победителями и призерами первенства России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, на состязания приехало более 1560 спортсменов из 62 регионов страны, в числе которых и ингушские единоборцы, которые завоевали одну золотую и одну бронзовую медали в возрастной категории 14-15 лет.

Отмечается, что триумфатором первенства России в весовой категории до 57 кг стал Накастхоев Ибрагим. На третью ступень пьедестала в весе до 51 кг поднялся Цечоев Махаммад.

По словам президента федерации всестилевого карате Абдул-Азита Шаухалова, который вместе с командой находился в Орле, ингушские спортсмены в течение длительного времени целеустремленно готовились к этому турниру. Благодаря этим усилиям каратисты из республики обеспечили себе право участия в первенстве мира.