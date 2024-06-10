Ингушские спортсмены завоевали 32 медали на турнире по грэпплингу в Нальчике 

Лиза Арсамакова
Фото:
спортресурс The Tiger Sports

Представители региона завоевали 11 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых медалей на межрегиональном турнире по грэпплингу Fight Zone Tournament, который прошел 9 июня в Нальчике. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» сообщил основатель спортивного ресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

Всего за регион выступали представители двух клубов — «Денал» и «Гаракх».

Бойцы клуба «Денал» под руководством Тимерлана и Башира Халмурзиевых завоевали 2 золотые, 2 серебряные и одну бронзовую медаль.

«Соревнования на таких турнирах могут стать важным этапом в развитии молодых бойцов. В процессе тренировок и выступлений они получают необходимый опыт, который поможет им в дальнейшем улучшить свои результаты», — прокомментировал наставник Тимерлан Халмурзиев.

Фото:
спортресурс The Tiger Sports

Спортсмены из клуба «Гаракх», тренирующиеся под руководством Азамата Шибилова, заняли 9 первых мест, 12 вторых и 6 третьих мест.

«Наши ученики показали отличный результат на этом турнире. Но я понимаю, что это лишь очередная ступенька на пути к успеху, и нам ещё предстоит работать над техникой и стратегией. Мы будем продолжать тренироваться и улучшать свои навыки, чтобы покорять новые вершины», — отметил Азамат Шибилов.

Тагир Хамхоев подчеркнул, каждый из участников турнира продемонстрировал свое мастерство и стремление к победе. Результаты соревнований являются подтверждением того, что спортивная подготовка в Ингушетии находится на высоком уровне.

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