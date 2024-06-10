Ингушские спортсмены завоевали 32 медали на турнире по грэпплингу в Нальчике 

Спортсмены из клуба «Гаракх», тренирующиеся под руководством Азамата Шибилова, заняли 9 первых мест, 12 вторых и 6 третьих мест.

«Наши ученики показали отличный результат на этом турнире. Но я понимаю, что это лишь очередная ступенька на пути к успеху, и нам ещё предстоит работать над техникой и стратегией. Мы будем продолжать тренироваться и улучшать свои навыки, чтобы покорять новые вершины», — отметил Азамат Шибилов.

Тагир Хамхоев подчеркнул, каждый из участников турнира продемонстрировал свое мастерство и стремление к победе. Результаты соревнований являются подтверждением того, что спортивная подготовка в Ингушетии находится на высоком уровне.