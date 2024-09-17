Ингушский борец Мухаммад Гантемиров станет участником всероссийского турнира в Махачкале

Как информировали газету «Ингушетия» в Минспорта региона, состязания пройдут 18 сентября нынешнего года. Общий призовой фонд турнира составит 450 тысяч рублей. Соревнования проводятся в весовой категории 97 и 97+ кг.

Триумфатор турнира станет счастливым обладателем денежного приза в 200 тысяч рублей, серебряный и два бронзовых призера — 100 и по 50 тысяч рублей соответственно. Тренеру спортсмена, занявшему первое место, также вручат премию в 50 тысяч рублей.