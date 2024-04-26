Историческим событием назвал Глава Ингушетии принятие Закона о реабилитации репрессированных 

В своем обращении он отметил, что это был самый гуманный акт современности, признавший депортацию народов «политикой клеветы и геноцида».

«Для ингушского народа данный закон особенно важен и дорог. В свое время лучшие представители нашей нации, среди которых были общественные деятели, депутаты СССР и РСФСР, а также простые граждане, сыграли ведущую роль в деле восстановления исторической справедливости. Они не дали забыть о «черных страницах» истории, совместными усилиями, с поддержкой братских народов и видных политических деятелей страны, добились экспертной переоценки трагических событий, обернувшихся сотнями тысяч невинных смертей и миллионами разбитых судеб», — напомнил руководитель субъекта.

Глава поблагодарил всех, кто помогал, участвовал, проявлял сочувствие в этом благородном и святом деле.

«Сегодня мы обязаны чтить память наших предков, перенесших геноцид и боль утраты, и тех, кто не дождался реабилитации, обеспечить процветание республики, сохранить мир и единство народа. Искренне желаю всем нашим соотечественникам счастья, добра и благополучия», — добавил Махмуд-Али Калиматов, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.