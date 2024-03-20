Итоги прошедших выборов Президента России подвели в правительстве Ингушетии

Председатель избирательной комиссии региона Мусса Евлоев напомнил, что в регионе проголосовало 87,43% избирателей. На активность избирателей повлияло и то, что была проведена большая работа по организации информационно-разъяснительной деятельности.

В частности, члены участковых избирательных комиссий провели обход 67 042 домовладений (96,2% от общего числа). Деятельность избирательных комиссий республики получила высокую оценку Центризбиркома России.

Также, по словам Муссы Евлоева, особое внимание при подготовке и проведении выборов было уделено работе по взаимодействию с правоохранительными органами, с которыми отработана и успешно реализована схема взаимодействия по обеспечению общественного порядка в период кампании, охраны и сопровождения транспорта с избирательной документацией. Кроме того, были созданы все условия для участия в голосовании граждан с ОВЗ.

Как информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, премьер подчеркнул, что в регионе удалось провести избирательную кампанию в строгом соответствии с требованиями законодательства благодаря совместной подготовительной работе.

«Общее руководство деятельностью по подготовке и проведению выборов со стороны Главы Ингушетии позволило провести мероприятия по избранию Президента России на территории республики на высоком организационном уровне без нарушений, продемонстрировав и высокий уровень явки избирателей. Мы создали все условия для свободного волеизъявления граждан. Спасибо нашим жителям за проявленную активность и всем участникам выборной кампании за проделанную большую работу и ответственное отношение к главному событию в политической жизни страны», — отметил Владимир Сластенин.

Напомним, что в целях обеспечения открытости и гласности хода голосования на 79 избирательных участках использовались средства видеонаблюдения с трансляцией на Центр общественного наблюдения, организованный в Общественной палате республики. На 22 избирательных участках использовались средства автоматизированного подсчета голосов избирателей.

Отметим, что по итогам голосования действующий Президент России Владимир Путин получил поддержку более 89% избирателей региона.