К 2,5 годам тюрьмы приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты 

По данным собеседника издания, осужденный хранил по месту своего жительства в городе Сунжа ручную осколочную гранату с запалом, которая была обнаружена и изъята в декабре 2023 года сотрудниками УФСБ при проведении ОРМ.

Ранее следственными органами региона в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело

по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК России.

Решением Сунженского районного суда, помимо тюремного срока, фигурант оштрафован на 25 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.