К 2,5 годам тюрьмы приговорен житель Ингушетии за хранение гранаты 

К 2,5 годам колонии общего режима приговорен 31-летний житель региона за незаконное хранение взрывного устройства, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе управлением ФСБ по республике.
По данным собеседника издания, осужденный хранил по месту своего жительства в городе Сунжа ручную осколочную гранату с запалом, которая была обнаружена и изъята в декабре 2023 года сотрудниками УФСБ при проведении ОРМ.
Ранее следственными органами региона в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК России.
Решением Сунженского районного суда, помимо тюремного срока, фигурант оштрафован на 25 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.