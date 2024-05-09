Калиматов побывал в гостях у единственного оставшегося в живых ветерана ВОВ в Ингушетии 

Хусейн Плиев
Фото:
архив газеты "Ингушетия"

Махмуд-Али Калиматов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Сегодня я имел честь навестить единственного оставшегося в живых участника ВОВ из нашей республики, Магомеда Медарова, и поздравить этого достойного человека с 79-й годовщиной Великой Победы. В этот году он отметит свое 100-летие», — напомнил руководитель субъекта.

Он отметил, что участник самой кровопролитной войны в истории человечества — не просто ветеран, он — живая история, символ несгибаемости и мужества, которые привели наш народ к победе над фашизмом. Его личный вклад и подвиги поколения воинов навсегда останутся в нашей памяти.

«Выражаю глубокую благодарность нашему дорогому Магомеду Хасултановичу и в его лице всем, кто воевал за наше мирное будущее. Встречи и общение с такими людьми — это не только дань уважения, но и бесценный урок жизни для нас всех», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Память
Ветеран