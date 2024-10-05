Калиматов поздравил Главу и жителей Адыгеи с Днем республики 

«Адыги наши братья, с которыми мы имеем многовековые дружественные связи. Это очень гостеприимный и трудолюбивый народ. Искренне желаю всем жителям региона благополучия, мира, добра и процветания Адыгеи», — отметил Глава Ингушетии в своем Telegram-канале.

Напомним, 5 октября празднуется День образования Республики Адыгея. Эта дата официально утверждена законом субъекта от 14 февраля 1995 года «О праздничных днях и памятных датах» и является нерабочим днем в регионе.

Адыгейская автономная область была образована 27 июля 1922 года. Постановлением Президиума ВЦИК она была выделена из Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области. В июне 1991 года Адыгея получила статус республики в составе РСФСР.