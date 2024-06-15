Калиматов взял на личный контроль расследование гибели военнослужащего из Ингушетии в зоне СВО

«В средствах массовой информации и в сети Интернет активно обсуждается гибель в зоне СВО нашего земляка — военнослужащего Р. Дударова. В связи с тем, что родные и близкие погибшего считают, что он погиб в результате насильственной смерти, они обратились с заявлением в военно-следственный отдел. В настоящее время ход разбирательства находится на личном контроле Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководством республики направлено обращение в военную прокуратуру Южного военного округа и в Военно-следственное управление Следственного комитета России по Южному военному округу для проведения тщательной проверки по факту гибели Дударова и объективной оценки произошедшего.

В Администрации Главы и правительства региона призвали не распространять неподтвержденную информацию до окончания следственных мероприятий. Результаты проверки будут доведены до жителей региона.