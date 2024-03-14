Краеведческому музею Ингушетии передано боевое знамя 773-го артполка

Знамя директору краеведческого музея Магомету Сагову в торжественной обстановке вручил контр-адмирал Александр Гринкевич, начальник поезда «Сила в правде», который 10 марта в Назрани встречали жители республики.

По словам собеседника, решение о передаче знамени ингушскому музею было принято заместителем министра обороны России генерал-полковником Виктором Горемыкиным. Теперь боевое знамя займет достойное место в экспозиции музея, а экскурсоводы расскажут посетителям его историю.