В тронном зале совета старейшин, созданном в этническом стиле, собрались представители региональных органов государственной власти, а также ведущие эксперты в области охраны и сохранения памятников истории и культуры.

В своем вступительном слове председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике подчеркнула, что архитектурные памятники средневековой Ингушетии — это достояние народа, уникальная ценность и неотъемлемая часть всемирного культурного наследия.

На заседании был заслушан доклад руководителя управления культурного наследия правительства республики Магомеда Дзарахова, проинформировавшего о комплексе мер и мероприятий по сохранению и защите исторических объектов.

По состоянию на текущую дату на государственной охране состоит 2 тыс.659 объектов культурного наследия (ОКН) музея-заповедника, из них в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ включено 199 ОКН, утверждены границы территории 199 ОКН, предмет охраны 199 ОКН, зоны охраны 43 ОКН. Работы по выявлению объектов музея-заповедника продолжаются. Ежегодно выявляются в среднем более 300 памятников. В отношении 873 ОКН разработана документация для включения в реестр.

Было отмечено, что несмотря на определенные положительные результаты в этом направлении, незавершенным остается значительный объем работы. Это связано с дефицитом бюджетного финансирования, а также отсутствием достаточного количества штатных единиц Управления культурного наследия для реализации полноценной работы по государственной охране ОКН республики, учитывая, что их общее количество составляет 2892 единицы. Вместе с тем в последние годы активизировались работы по сохранению башенных комплексов за счет частных средств.

Представителями ингушских тейпов (родов) финансировалась работа по разработке документации для включения в реестр своих родовых башенных комплексов и проектов зон охраны ОКН.

Общее количество памятников музея-заповедника, над которыми проводились работы по сохранению за последние 20 лет, с 1999 по 2019 годы, составляет не более 160 единиц.

Из-за возникшей необходимости в общепризнанном механизме по обеспечению сохранения и недопущения необоснованного воссоздания памятников в правительстве разработаны принципы проведения работ по сохранению башенно-замковых комплексов горной Ингушетии.

Участники дискуссии также высказали свои предложения по сохранению архитектурных памятников Ингушетии.

Заместитель директора Археологического центра имени Евгения Крупнова Умалат Гадиев отметил, что предварительно во время реставрации башенных комплексов в обязательном порядке следует провести комплексные научно-исследовательские мероприятия и археологические работы.

Это мнение поддержал и руководитель Архивной службы региона Магомед Картоев, отметив важность консервации памятников для сохранения первозданного вида башен.

Подводя итоги круглого стола Хашиева отметила, что в целях повышения эффективности работы в сфере сохранения, использования и популяризации ОКН горной Ингушетии необходимо принятие комплекса организационных мер, касающихся кадрового состава управления культурного наследия и Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, утверждения принципов проведения работ по сохранению архитектурных сооружений, а также отнесения к числу приоритетных направлений бюджетного финансирования мероприятий по сохранению и государственному учету ОКН.

Отметим, что данный вопрос обсуждался в рамках Дней Ингушетии в Совете Федерации ФС РФ, проведенных 18–19 ноября 2021 года.

В постановлении Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Ингушетия» — рекомендовано министерству культуры страны ускорить рассмотрение вопроса о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России объектов Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника в качестве объектов культурного наследия федерального значения.

А также проработать при формировании проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов вопрос о подготовке предложений по выделению в рамках государственной программы «Развитие культуры» бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий по сохранению памятников истории и культуры Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника; рассмотреть вопрос о выделении в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование комплекса реставрационных и противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды» VIII–IX веков постройки.