По данному факту был составлен акт повреждения храма-святилища (с приложением фотоматериала) и направлен в Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия.

Ранее, при совершении планового обхода, также было зафиксировано аварийное и недопустимое состояние памятника. Так, было выявлено повреждение основания стены под северо-восточным углом, в связи с чем атмосферные осадки привели к деформации кладки, на юго-восточной и северо-западной стенах была произведена фотофиксация глубоких трещин.

Сегодня для принятия дальнейших мер реагирования и доведения информации до вышестоящего руководства был совершен экстренный выезд и. о. директора Джейрахско-Ассинского музея-заповедника И. Х. Мальсагова совместно с председателем Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия Т. У. Кодзоевым.

Тхаба-Ерды — один из древнейших храмов России. Расположен на пересечении военно-торговых путей в центре горной Ингушетии. Объект федерального значения. Находится под охраной государства.

Хотелось бы отметить, что властями Ингушетии неоднократно принимались меры по сохранению и предотвращению дальнейшего разрушения древнего храма. Так, в 2012 году были проведены ремонтно-реставрационные работы на кровле и каменном напольном покрытии храма. В 2018 году, в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» на 2012-2018 гг. разработана научно-проектная документация на проведение реставрационных работ. А с середины 2021 года и по настоящее время был закрыт доступ к памятнику из-за ухудшения его физического состояния — на фасаде храма были зафиксированы повреждения в результате произошедшего землетрясения, в связи с чем было принято решение о приостановлении допуска посетителей на территорию храма.

Фариза Кариева, ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»