Презентация

Наследие потомкам

В Доме народного творчества Ингушетии прошла презентация «Антологии народной культуры»

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На минувшей неделе в Республиканском доме народного творчества состоялась презентация альбома «Антология народной культуры», которая была издана в рамках Года культурного наследия народов России под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Организатором такого грандиозного проекта является Государственный Российский дом народного творчества.

«Антология народной культуры» — это своего рода сбор информации о традиционных ремеслах российских народов, песенных и танцевальных традициях. В альбоме представлены обряды, праздники и эпические сказания, которые иллюстрируют богатство и уникальность российской народной культуры.

От ингушского народа в антологии представлена технология изготовления ингушского традиционного войлочного орнаментированного ковра «истинг», работа по возрождению которого вот уже несколько лет идёт в Республиканском доме народного творчества Ингушетии в мастерской «Истинг» и в подведомственных ему сельских домах культуры под руководством известного этнографа, доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой.

В презентации антологии приняли участие представители Общественной палаты Республики Ингушетия, региональных отделений Ассоциации антропологов и этнологов России и Союза женщин России, известные деятели культуры и общества, ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства, а также представители средств массовой информации.

В своём выступлении перед собравшимися этнограф Зейнеп Дзарахова рассказала, как проходил процесс представления обряда войлочного ковроделия в проект «Антология народной культуры».

«Чтобы грамотно и колоритно войти в сборник культуры нематериального наследия Российской Федерации, мы работали не один од, — говорит она. — Войлочное ковроделие активно развивается в нашей республике уже не первый год и на довольно профессиональном уровне в Доме народного творчества с 2018 года. Мы до корней изучили глубинные пласты технологии войлочного ковроделия, именно нашего, ингушского метода валяния войлока, и почему именно вот в такой подаче представлены наши ковры. Мы сегодня понимаем, что это не просто образы, это информационные композиции, куда наши предки вкладывали свои определённые мысли, передавали природу в декоративно-прикладном искусстве так, как они её чувствовали. Изначально для этого использовались естественные цвета шерсти, потом в ход пошли и цвета, которые они получали из растений и минералов. Войлочным ковроделием занимались и другие народы, живущие на разных континентах мира, и в процессе валяние мы видим перекликающиеся мотивы, оно в принципе было развито там, где развивалось овцеводство. Но вот технологии изготовления войлочных ковров и наносимые на них орнаменты имели свою специфику у каждого народа. Что мы и представили в «Антологии народной культуры».

Богатое наследие орнаментального искусства, представленного в ковровых изделиях, нам передали наши известные художники, историки и этнографы прошлого столетия. Это Хаджибекар Ахриев, который ещё в 1917 году окончил Строгановское училище и принимал активное участие в археологических экспедициях в горах Ингушетия, Гази-Магомед Даурбеков, который присоединился к ним с 30-х годов прошлого столетия и плотно работал с другими исследователями над сохранением орнаментального войлочного искусства, историки Мурад Базоркин и Хасолт Акиев и многие другие.

Возвращаясь снова к проделанной работе, хочется отметить и роль Илеза Евлоева, который на тот момент руководил Республиканским домом народного творчества, его энтузиазм, рвение и личное участие в подготовке всей этой работы, в которой он принимал участие, например, в одном из изначальных процессов — стрижке овец. Всю технологию до мелочей мы сопровождали съёмками и фотографиями, которые тоже были приложены в подготовленный проект народной культуры. Мы привлекали к работе людей старшего возраста, например, на процесс валяния, хорошо справлялись с орнаментальными мотивами наши молодые ученицы. Надо сказать, что наше ковроделие в основном идёт по врезной технологии, это сложный процесс, ибо если при подготовке орнаментов будет незначительный перекос, ковёр уже собрать невозможно, здесь много тонкостей, которых необходимо строго придерживаться и соблюдать.

Сегодня мы получили сертификат, подтверждающий признание технологии ингушского ковроделия с орнаментами — истинг.

В свою очередь Илез Евлоев, который присутствовал на презентации «Антологии...», выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке такой важной для всех народов Российской Федерации работы, а также Министерству культуры Российской Федерации, которое провело колоссальную работу по сбору объектов нематериального культурного наследия народов, населяющих нашу страну. Он отметил и деятельность Зейнеп Дзараховой за то, что она является локомотивом всей проводимой работы по возрождению войлочного ковроделия, поблагодарил директора РДНТ Марем Котиеву за профессионализм и рвение, с которым она старается заявить о культурном наследии ингушей на самом высоком уровне, и всех, кто не остался на стороне и принял участие в презентации «Антологии народной культуры».

«Это была работа не одного дня, — сказал Евлоев. — Мы выезжали на семинары, чтобы изучить все детали этой работы. Это издание стало начальным этапом сбора традиций и ремёсел своих предков, и, соответственно, начиналась эта работа в стенах этого заведения, где мы под руководством Зейнеп Дзараховой открыли мастерскую «Инстинг», где и сегодня продолжают заниматься люди, увлечённые этим творчеством. Мы на начальном этапе не верили в успех этой мастерской, но сегодня мы видим результат и радуемся вместе с вами успехам.

Работа подобного рода начата в Республиканском доме народного творчества шесть лет назад, но уже есть хорошие результаты, и системность — это первый шаг такой серьёзной работы. Есть уже подготовленный список нематериальных объектов национального культурного наследия, проведена паспортизация тринадцати объектов, другие ждут своей очереди. Это и национальный костюм, курхарсы, и укладывание ребёнка в люльку, это наши национальные блюда и тому подобное. В нашей творческой лаборатории активно идёт работа, и мы семимильными шагами идём вперёд и развиваем наше национальное искусство».

На презентации выступили и другие известные лица. Так, Муса Мартазанов, член ОПРИ, председатель комиссии по культуре, образованию и науке, отметил, что Зейнеп Дзарахова проделала большую работу в изучении и обучении этому искусству многих учениц.

«Первым всегда нелегко, — сказал он, — но это очень хорошо, что есть такая колоссальная группа поддержки в лице всех, кто помог поставить эту работу на высокий уровень. Также необходимо увековечить имена наших выдающихся художников Хаджибекира Ахриева, Гази-Ахмеда Даурбекова, которые в самое непростое время сохранили и оставили нам, потомкам, богатое наследие национальной культуры, отдавались работе целиком и полностью, и в знак памяти и благодарности назвать их именами улицы, учреждения, создавать музеи и тому подобное.

Также нужна разработанная программа, чтобы развивать дальше наши ремёсла. Это хорошо, что уже есть мастерская по коврам, но надо активнее подтягивать и другие виды декоративно-прикладного искусства. И самое важное, необходимо создавать свои факультеты по декоративно-прикладному искусству нашего народа, чтобы поднять эту культуру на профессиональный уровень. И с таким предложением мы уже выступали перед соответствующими структурами власти».

С пожеланиями успехов и словами благородности в адрес тех, кто занимается возрождением национальной культуры, выступила и председатель Общественной палаты Ингушетии Лейла Амерханова.

В фойе Республиканского дома культуры была организована выставка ковров-истингов, войлочных ковров-картин Изайхат Латыровой, а также национальных костюмов, изготовленных в творческой мастерской.

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