Музей ИЗО Ингушетии готовит презентацию старинных женских поясных подвесок

«В Государственном музее изобразительных искусств будут показаны возрожденные поясные подвески, а также выставлена коллекция открыток с сохранившимися старинными поясными подвесками и теми, что воссозданы», — рассказали газете «Ингушетия» в учреждении.

Этнограф и ведущая мероприятия Алена Халухаева представит посетителям музея презентацию на заявленную тему, раскрывающую важность воссоздания и сохранения старинных элементов традиционного ингушского женского костюма.

Отмечается, что всех заинтересованных гостей ждут 27 апреля нынешнего года в 11:00 мск по адресу: г. Карабулак, ул. В-Г. Джабагиева, 139. Тел.: 8 (8734) 44-48-56.