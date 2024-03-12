Квоту на хадж для паломников из Ингушетии увеличили на 164 места

«Соответствующая работа проведена региональным комитетом по хаджу, поскольку выделенная субъекту квота — 1300 паломников — освоена уже на 99%, а люди продолжают приходить», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что желающим совершить паломничество нужно иметь при себе загранпаспорт, медицинскую справку, фотографии 3 на 4 и другие необходимые документы. С полным списком можно ознакомиться в комитете по хаджу республики, расположенном в Магасе на улице Базоркина, 10.

Ранее мы информировали, что срок приема документов от желающих совершить хадж в святые для мусульман места продлен до 15 апреля текущего года.

Вакцинация паломников и определение групп начнется после завершения месяца Рамадан. Их перевозку по маршруту «Магас — Джидда» будет осуществлять иракская авиакомпания Fly Baghdad. Первый рейс состоится 25 мая.

Стоимость паломничества в текущем году составляет: прямой авиарейс — $5500, комбинированный — $4800.