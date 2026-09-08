Махмуд-Али Калиматов призвал говорить с детьми на родном языке 

«Большая работа ведется в системе образования. Подготовлены новые учебники, рабочие тетради и методические материалы по ингушскому языку и литературе для начальных классов. Важно заинтересовать ребенка, показать ему красоту и богатство родного языка. В школах республики регулярно проходят Декады ингушского языка и литературы, открытые уроки, конкурсы, встречи с писателями и лингвистами. Такие мероприятия нужны не только ради самого мероприятия, они помогают сделать язык частью жизни молодого поколения», — написал Глава Ингушетии на своей странице в социальных сетях.

По его словам, сегодня язык должен жить и в цифровом пространстве. В республике ведется работа по созданию цифровых языковых ресурсов, развивается направление машинного перевода. Уже подготовлен большой массив материалов для интеграции ингушского языка в современные сервисы. Это позволит сделать родную речь более доступной для использования в интернете и современных технологиях.

«Но как бы ни развивались образовательные программы и технологии, самое главное место для языка всегда будет оставаться в семье. Ребенок впервые слышит родную речь от своих родителей, бабушек и дедушек. Именно дома он учится первым словам, узнает историю своей семьи и своего народа. Если язык звучит в семье, у него есть будущее. Поэтому сохранение ингушского языка — это общая задача. Мы со своей стороны будем создавать для этого необходимые условия, поддерживать учителей, школы, ученых, писателей и проекты, связанные с родным языком», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что самое главное должны сделать жители республики, представители старшего поколения: говорить с детьми на родном языке и передавать им то, что когда-то передали их родители.

Также в своем Telegram-канале Глава Ингушетии публикует отрывки из стихотворений на ингушском языке о значимости родного языка таких народных и известных поэтов и писателей, как — Джемалдин Яндиев, Саид Чахкиев, Хамзат Осмиев, Багаудин Зязиков, Гирихан Гагиев.