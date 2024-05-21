Махмуд-Али Калиматов встретился с родными погибших участников СВО 

Отмечается, что вопросы касались ряда федеральных и региональных мер поддержки, включая выделение земельных участков и помощь в трудоустройстве.

«Такие встречи важны для того, чтобы была уверенность в оказании всей необходимой помощи семьям, чьи сыновья, братья и мужья погибли, защищая Родину», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он заверил, что подобный формат его общения с родственниками героев Отечества станет регулярным, поскольку поддержка семей, потерявших своих близких людей в зоне СВО, общая ответственность и приоритет.

«Все обращения будут взяты мною на личный контроль и рассмотрены с должным вниманием», — добавил Махмуд-Али Калиматов.