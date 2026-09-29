В Ингушетии обследовали жилье ветерана СВО для последующей адаптации

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» приступил к подготовке проекта по адаптации жилья ветерана СВО Зелимхана Инаркиева, получившего инвалидность вследствие ампутации нижней конечности.
По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе организации, социальные координаторы сектора по работе с ветеранами с инвалидностью провели выездное комиссионное обследование жилого помещения.
Специалисты выполнили технические замеры дверных блоков и оценили параметры санитарно-гигиенических зон. Полученные данные будут использованы при разработке индивидуального проектно-сметного плана переоборудования жилья с учетом физических потребностей ветерана.
В рамках адаптации планируется реконструкция и расширение дверных проемов, устранение порогов и укладка противоскользящих покрытий. Также предусмотрено переоборудование санузла с установкой поручней и эргономичной сантехники.
Кроме того, проект предусматривает установку беспроводного комплекса «Умный дом» с голосовым управлением системами жизнеобеспечения и оснащение жилых помещений специализированной адаптированной мебелью.
«Проект уже формируется, и совсем скоро мы приступим к работам», — отметили социальные координаторы профильного сектора.