Он отметил, что маршрут имеет стратегическое значение для жителей Малгобекского района и города воинской славы Малгобека, так как ежедневно используется для поездок на работу, учебу и в социальные учреждения.

«Во время моей инспекции Малгобекского района жители попросили обратить внимание на состояние дороги. Рассказали, что из-за состояния участка добираться по нему сложно. После встречи поручил министерству автомобильных дорог и транспорта республики включить дорогу в национальный проект», — напомнил Махмуд-Али Калиматов, подчеркнув, что потребность в ремонте назрела давно.

На данный момент приведены в нормативное состояние первые 4 километра трассы: уложен новый асфальт, смонтированы дорожные знаки и барьерные ограждения, обустроено более 1,5 километра тротуаров.

Реконструкция разделена на два этапа. Второй этап стартует весной 2027 года, продолжение работ намечено уже на июнь. Всего в рамках проекта планируется обновить 17,7 км дорожного полотна.