В Назрановском районе Ингушетии окажут помощь молодым семьям

На заседании жилищной комиссии были изучены заявления от семей, проживающих в сёлах Али-Юрт, Плиево и Барсуки. Все они состоят в программе «Молодая семья» и рассчитывают на государственную поддержку в решении жилищного вопроса.

После тщательного анализа поданных документов и обсуждения каждого обращения члены комиссии единогласно проголосовали за удовлетворение всех заявок. Благодаря выделенной помощи до конца 2026 года каждая из этих семей получит возможность обзавестись собственным комфортным жильём или существенно улучшить уже имеющиеся условия.

Отмечается, что данная программа действует как эффективный инструмент поддержки молодых семей, позволяя государству точечно помогать нуждающимся и создавать реальные предпосылки для приобретения или модернизации их жилой площади.