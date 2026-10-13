Медики Ингушетии спасли 104-летнего пациента с тяжёлой формой инсульта

«Магомет Сайдиевич Хамхоев, отец восьмерых сыновей и пяти дочерей, а также более ста внуков и правнуков, столкнулся с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу. Это уже второй инсульт в его жизни — первый он перенёс пять лет назад на фоне тяжёлого течения коронавирусной инфекции», — подчеркнул собеседник.

Пациент поступил в больницу 8 октября. МРТ показало поражение сразу в обеих полусферах головного мозга — в лобно-височной и мозжечковой долях. Состояние осложнялось сопутствующими заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, нарушением ритма и хронической обструктивной болезнью лёгких. Первые сутки Магомет Сайдиевич провёл в реанимации регионального сосудистого центра.

Заведующая отделением сосудистой неврологии ИРКБ, кандидат медицинских наук Аза Баркинхоева рассказала о ходе борьбы за жизнь долгожителя: «Благодаря усилиям всей нашей команды — врачей и медсестёр приёмного отделения, реаниматологов и сотрудников нашего отделения — состояние пациента удалось стабилизировать. Уже на вторые сутки Магомет Сайдиевич пришёл в сознание, начал самостоятельно глотать и пытался отвечать на вопросы. Мы перевели его в профильное отделение, где с ним с первых дней работает мультидисциплинарная бригада: реабилитолог, логопед, психолог, кардиолог и специалисты ЛФК».

Благодаря слаженной работе врачей и внутренней силе пациента состояние улучшается с каждым днём. Гемодинамика стабильна. В случае сохранения положительных показателей, уже в предстоящую пятницу Магомет Хамхоев будет выписан домой с рекомендациями для прохождения второго этапа реабилитации.