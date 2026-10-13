В Ингушетии укрепляют берега реки Сунжа

Отмечается, что работы по укреплению берегов были сосредоточены на улицах Калиматова и Балаева. Инициатива реализована на основании обследований, выполненных отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Исполнителем работ выступила компания «Олимп», которая обеспечила необходимое техническое сопровождение. С применением мощной специализированной техники на обозначенных участках возведены земляные насыпи. Их цель: укрепить берега и обезопасить расположенные поблизости зоны.

На улице Калиматова, в дополнение к земляным дамбам, были проведены мероприятия по выпрямлению русла реки. Такие действия стали актуальными из-за специфики течения воды на данном участке. Ранее, в периоды неблагоприятной погоды, особенно во время обильных и затяжных дождей, река Сунжа приводила к размыву берегов, что представляло угрозу для близлежащих районов.

Реализованные мероприятия направлены на повышение стабильности береговой линии, уменьшение риска дальнейшего размывания почвы и минимизацию потенциальных негативных последствий, связанных с подъемом уровня воды при интенсивных осадках.