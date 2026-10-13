В Ингушетии завели дело за лишение свободы человека и нападение на полицейского

Инцидент произошел сегодня, 13 октября. Находясь в нетрезвом виде в собственном доме, мужчина, угрожая гладкоствольным ружьем, удерживал жену. В момент происшествия там также находились трое несовершеннолетних детей.

В сторону, прибывшего на место сотрудника полиции, злоумышленник произвел несколько выстрелов. Для задержания были привлечены бойцы СОБР регионального управления Росгвардии, которые обезвредили подозреваемого.

Следственно-криминалистическая группа провела осмотр места происшествия. Изъяты огнестрельное оружие, гильзы и другие вещественные доказательства.

Действия фигуранта квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.