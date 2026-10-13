Ученики одной из школ Назрани устроили флешмоб в честь 245-летия города

Ученики 18-й школы приняли участие в праздничной акции, приуроченной к 245-летию города Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете.
Школьники записали трогательное видеообращение, в котором демонстрируют с гордостью внушительный флаг администрации Назрани. Воздушные шары, оформленные в цвета российского триколора и украшенные цифрой «245», добавили видео особое торжественное настроение.
«На этих красочных кадрах запечатлены сплочённость, чувство гордости за родной город и глубокая привязанность к своей малой родине. Подобные замечательные инициативы служат основой для передачи традиций между поколениями и воспитания уважения к истории родного края», — подчеркнули в мэрии.