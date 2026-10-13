Назрань подготовила насыщенную программу к 245-летию города 

В Назрани подготовили большую программу праздничных мероприятий к юбилею −16 октября. В честь своего 245-летия жителям и гостям город предлагает торжества в духе национальных традиций, культуры, музыки, творчества. А семьи ждут яркие развлечения.
Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в этот знаменательный день состоится Гастрономический фестиваль с участием представителей всего Северного Кавказа: национальные блюда, ароматные угощения и настоящее кавказское гостеприимство.
Ярмарка ремесленников представит кузнечное и гончарное мастерство, чеканку памятных монет, ювелирное искусство и уникальные изделия ручной работы. Также откроются выставки картин, национальных костюмов, ковров и произведений прикладного искусства.
Ребятишек ждет Большая детская программа с аниматорами, играми и развлечениями.
Зрелищное воздушное шоу «Выше неба» подарит ребятам незабываемые впечатления.
В этот день также состоится торжественное открытие обновлённого парка имени Карцхала Мальсагова.
Кульминацией празднеств станет Большой праздничный концерт с участием звёзд кавказской эстрады — Айны Алиевой, Лемы Нальгиевой, Азамата Биштова, Айдамира Мугу, Кристины Рамазановой, фолк-рок-группы «Дега Оаз» и других артистов.
Вишенка на торте — Грандиозный праздничный салют.
Начало праздничной программы — в 10:00. Подробное расписание всех мероприятий — в нашей праздничной афише.