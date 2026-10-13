Назрань подготовила насыщенную программу к 245-летию города 

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в этот знаменательный день состоится Гастрономический фестиваль с участием представителей всего Северного Кавказа: национальные блюда, ароматные угощения и настоящее кавказское гостеприимство.

Ярмарка ремесленников представит кузнечное и гончарное мастерство, чеканку памятных монет, ювелирное искусство и уникальные изделия ручной работы. Также откроются выставки картин, национальных костюмов, ковров и произведений прикладного искусства.

Ребятишек ждет Большая детская программа с аниматорами, играми и развлечениями.

Зрелищное воздушное шоу «Выше неба» подарит ребятам незабываемые впечатления.

В этот день также состоится торжественное открытие обновлённого парка имени Карцхала Мальсагова.

Кульминацией празднеств станет Большой праздничный концерт с участием звёзд кавказской эстрады — Айны Алиевой, Лемы Нальгиевой, Азамата Биштова, Айдамира Мугу, Кристины Рамазановой, фолк-рок-группы «Дега Оаз» и других артистов.

Вишенка на торте — Грандиозный праздничный салют.

Начало праздничной программы — в 10:00. Подробное расписание всех мероприятий — в нашей праздничной афише.