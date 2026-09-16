Миннац Ингушетии принимает заявки на фестиваль «В гостях у сказки»

К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений культуры региона. Приём заявок продлится до 28 сентября 2026 года.

Фестиваль состоится с 6 по 15 октября.

От одного учреждения принимается не более одной постановки продолжительностью до 15 минут. Допускаются различные формы театрально-художественной деятельности: драма, музыкальный спектакль, инсценировка и другие.

Для участия необходимо: заполнить заявку по форме (Приложение) в формате Word;

приложить согласие на обработку персональных данных в формате PDF, JPG или JPEG;

направить документы одним письмом на электронную почту otdel_np06@mail. ru с пометкой в теме письма «Фестиваль».

Победители и призёры будут награждены дипломами I, II и III степени и ценными призами. Также предусмотрены специальные номинации.

Отмечается, что точное время и место проведения фестиваля будут сообщены дополнительно после завершения приёма заявок.