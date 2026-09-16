Миннац Ингушетии принимает заявки на фестиваль «В гостях у сказки»

Миннац республики продолжает приём заявок на участие в фестивале театральных постановок русских народных сказок и сказок народов Северного Кавказа «В гостях у сказки», сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники учреждений культуры региона. Приём заявок продлится до 28 сентября 2026 года.
Фестиваль состоится с 6 по 15 октября.
От одного учреждения принимается не более одной постановки продолжительностью до 15 минут. Допускаются различные формы театрально-художественной деятельности: драма, музыкальный спектакль, инсценировка и другие.
Для участия необходимо: заполнить заявку по форме (Приложение) в формате Word;
приложить согласие на обработку персональных данных в формате PDF, JPG или JPEG;
направить документы одним письмом на электронную почту otdel_np06@mail. ru с пометкой в теме письма «Фестиваль».
Победители и призёры будут награждены дипломами I, II и III степени и ценными призами. Также предусмотрены специальные номинации.
Отмечается, что точное время и место проведения фестиваля будут сообщены дополнительно после завершения приёма заявок.