Назрань готовится к своему 245-летию

Как сообщили газете «Ингушетия» в муниципалитете, в нынешнем году праздничная программа будет особенно насыщенной. Одним из главных событий станет большой концерт, который состоится 17 октября на площадке перед Дворцом культуры.

В эти же дни, 17 и 18 октября, на территории парка имени Карцхала Мальсагова впервые пройдёт масштабный гастрономический фестиваль. Для жителей и гостей города подготовят блюда национальной кухни, выставки, ярмарочные и ремесленные площадки, развлекательную программу и множество других активностей.

Кроме того, в рамках празднования 245-летия также состоится открытие обновлённых городских объектов — благоустроенных территорий парка имени Карцхала Мальсагова и городского пруда. Эти пространства заметно преобразились и станут одними из центральных площадок юбилейных мероприятий.

Глава города Руслан Оздоев поручил уделить особое внимание организации праздника, оформлению площадок и созданию комфортных условий для жителей и гостей Назрани.