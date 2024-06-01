Минприроды Ингушетии запускает экологический антирейтинг городов и районов

Как рассказал собеседник издания, в ходе очередного инспекционного выезда госинспекторы регионального Минприроды выявили несанкционированные свалки бытовых, строительных и биологических отходов.

«Антирейтинг призван стимулировать муниципалитеты к наведению порядка. Он будет формироваться по трём категориям: самый загрязнённый город, самый загрязнённый муниципальный район и самое загрязнённое сельское поселение. В список не попадут муниципальные образования, на территории которых обнаружено менее 3 свалок», — подчеркнул он.

Обновление антирейтинга будет производиться ежемесячно с учётом количества выявленных свалок и мер, принимаемых администрациями по их ликвидации. Таким образом, муниципалитеты, активно работающие над улучшением экологической ситуации, смогут переместиться вверх по списку.

«Надеемся, это поспособствует улучшению экологической обстановки в Ингушетии. Пользуясь случаем, хотелось призвать всех местных жителей к соблюдению порядка и бережному отношению к окружающей среде. Помните, что чистота нашего региона зависит от каждого из нас», — отметили в природоохранном ведомстве по республике.